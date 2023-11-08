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باسم سمرة يثير الجدل بفيديو تبرعه لدعم غزة

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باسم سمرة
الأربعاء، 08-11-2023 01:58 ص


أثار الفنان باسم سمرة، ، حالة من الجدل بعد ظهوره في فيديو وهو يتبرع بمبلغ مالي للهلال الأحمر، لدعم فلسطين، من داخل موقع تصوير فيلم كتف قانوني.

وظهر باسم سمرة في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وهو يعد مبلغ مالي " ألف جنيه" ووضعه داخل صندوق التبرع، ثم أعاد باقي المبلغ إلى جيبه.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي : "وعلقت متابعة قائلة: "هو إيه اللي بيعمله باسم سمرة ده هو بينقط في فرح".

وقالت أخرى: أنا دمي محروق من الألف جنيه بتاعت باسم سمرة، يعني الهوليلة دي كلها وفي الآخر ألف جنيه".

وأضاف مغرد: "أنا شايف إن باسم سمرة لبى نداء للتبرع.. إيه المشكلة.. مع تمنياتى لأي قادر أن يبذل ما يستطيع".

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