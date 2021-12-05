باربي نجد تستعرض جسدها بتنورة قصيرة جدًا في غرفة نومها

الأحد، 05-12-2021
09:58 ص
استعرضت عارضة الأزياء السعودية
المقيمة في الولايات المتحدة مودل جيجي
واسمها باربي نجد
، بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
فبدت بتنور قصيرة جدا وهي تلتقط صورة أمام المرأة في غرفة نومها ما أثار
الجدل بين الجمهور.
وهذه ليست المرة الاولى لـ جيجي فكانت نشرت صورة ظهرت فيها عارية تماماً
إستعرضت فيها مؤخرتها وصدرها، فأحدث الصورة بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي،
وتداولوها المتابعون بصفحاتهم منتقدين وضعية الصور.
وكانت وثقت في مقطع فيديو نشرته ظهرت فيه عارية بالكامل مكتفية بتغطية
صدرها بيدها.