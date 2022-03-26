السبت 26 مارس 2022
توقيت مصر 18:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حكم نهائي.. إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس

جدة الآن.. إعلام سعودي ينشر فيديوهات لمحاولة السيطرة على حرائق النفط

شاهد لحظة وفاة نقيب المحامين داخل المحكمة تاركًا رسالة مؤثرة

تدهور حالة الفنان عهدي صادق ودخوله العناية المركزة بسبب هذا الأمر

مقتل 7 جنرالات روس واغتيال آخر على يد ضباطه.. تطورات جديدة في الحرب على أوكرانيا

«بايدن» يقع في زلة لسان تكشف أمرًا خطيرًا وبيان عاجل من البيت الأبيض

السعودية.. القتل تعزيرًا لـ ميانماري مارس اللواط مع الأطفال

بأمر ملكي.. إعدام سعودي اغتصب فتاتين

هند القحطاني تعلق على تسببها في وفاة والدها: «بسبب المنطقة الحساسة مو بسببي»

أدهم نابلسي يكشف لأول مرة الموقف الذي جعله يعتزل ويحذف أغانيه

ADS
 

بأمر ملكي.. إعدام سعودي اغتصب فتاتين

اغتصاب-1
ا
Native
Teads
السبت، 26-03-2022 10:52 ص

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة ، فيما يلي نص البيان :
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / محمد بن عبده بن أحمد درويش - سعودي الجنسية - على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه, ولشناعة ما أقدم عليه فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً, وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق / محمد بن عبده بن أحمد درويش , اليوم السبت 23 / 8 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

إقرأ ايضا

5133161-763776817

حكم نهائي.. إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس

55

جدة الآن.. إعلام سعودي ينشر فيديوهات لمحاولة السيطرة على حرائق النفط

image

شاهد لحظة وفاة نقيب المحامين داخل المحكمة تاركًا رسالة مؤثرة

أخبار متعلقة

202002271119361936

الإعدام لقاطع رأس أمه بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة

2018_9_12_7_57_25_944

ننشر أول صورة للتُربي الذي أخرج جثة سيدة من القبر وعاشرها جنسيًا ثم أحرقها

download

عاشرها معاشرة الأزواج.. السجن 15 عامًا لتربي هتك عرض سيدة متوفية بعد دفنها

00f0d69347010d5c63ae22ec33ed0ada

تهز دولة عربية.. يحرق أمه أثناء نومها

images

سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة.. ثم كانت نهايته

download

الإعدام لأمين شرطة قتل شقيقين بسبب مخالفة مرروية