انهيار والدة حلا الترك بعد تأييد حبسها عامًا بتهمة مخلة بالشرف (فيديو)

أصدرت محكمة
بحرينية، حكمًا بتأييد حبسمنى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، ووالدة
الفنانة الشهيرة حلا الترك، سنة مع النفاذ، بتهمة "مخلة بالشرف" وهي
السرقة، حيث تتهمها ابنتها الفنانة بسرقة مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني من
اموالها الخاصة.
ونشرت منى
السابر، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت تبكي ومنهارة، وقالت إن
الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، موضحة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس
للمحكمة لتغيير الحكم.
وأوضحت والدة
حلا الترك، أنها ستقدم أحكاما بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها كونها حاضنة
لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج رعايتها، موضحة أنها “كانت تنتظر حكما مختلفا عن ما
صدر إلا أنها صدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانةحلا الترك
أمامها في المحكمة”.
وأكدت أنها
ستتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة ولكنها ستأخذ فترة من الوقت
بسبب عمل المحاكم عن طريق الـ”أونلاين”.
وشن نشطاء على
مواقع التواصل هجومًا على الفنانةحلا الترك، بسبب إصرارها على حبس والدتها،
مطالبين إياها بالتنازل عن القضية وعدم التسبب في حبس والدتها، مشيرين إلى أنه حتى
وإن أخذت مالها فلا يحق لها التسبب في حبسها وأذيتها.