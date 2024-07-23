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انهيار سوزي الأردنية من البكاء في بث مباشر بعد خطوبتها لهذا السبب

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:39 ص

 

أثارت فتاة التيك التوك البلوجر سوزي الأردنية، الجدل من خلال مؤشر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بكائها.

وظهرت فى فيديو وهي تبكي بسبب الكومنتات السلبيه، على فيديوهات حفل خطبتها، فمنها إن طارق معزوم ع الخطوبة وأنه مش بيحبها.

 

سوزي الأردنية

وأكدت سوزي بشعورها بكسرة القلب وقالت " فلبي بجد إنكسر إزى يكسروا فرحة بنت بالطريقه دي ونخليها تحس باحساس وحش كده .

 

وكانت قد تألقت سوزي الأردنية، فى حفل خطوبتها وهي مرتدية فستانا طويلا وأنيق باللون الأبيض، وجاء الفستان من الستان بتصميم بسيط وأكمام شفافة لتكشف عن جمالها وأناقتها، ويظهر عليها السعادة .

 

إطلالة سوزي الأردنية فى حفل خطوبتها

وأكملت إطلالتها باعتمادها في الماكياج على الألوان البنية التي تتناسب مع إطلالتها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم، وتترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

 

فيديوهات وصور

تحرص سوزي الأردنية دائما على نشر العديد من فيديوهات والصور المختلفة عبر حسابها الرسمي، خلال الاحتفال بخطوبتها بالأغاني الشعبية والرومانسية والرقص مع خطيبها طارق.

 

يذكر أن سوزي الأردنية، من مواليد 2006، وتدرس في مرحلة الثانوية العامة، ولديها الجنسية المصرية والأردنية، ويتابعها 4 ملايين على “تيك توك”.

 

كما أعلنت سوزي الأردنية، من قبل أنها تعاني من مرض السرطان، مبررة فيديوهاتها بأنها تحاول ادخار الأموال للعلاج، كما أنها تتكفل بمصاريف شقيقتها المريضة.

 

وجعلت الجمهور يتعاطف معها بسبب ظروفها العائلية، لدى سوزي الإردونية شقيقتان، مي ومودة، تشعر بمحبة شديدة من جانبها لأختها مي فهي مميزة لديها لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وظهرت سوزي فى بعض الفيديوهات وهي مرتدية سلسلة باسمها طوال الوقت، وأكدت أن مي تعاني من إعاقة عقلية.

 

كما تظهر مي مع سوزي في العديد من الفيديوهات على السوشيال ميديا، وواجهت سوزي الأردنية انتقادات واسعة بسبب طبيعة محتواها الجريء والمثير للجدل، وخلافاتها مع والدها بشكل مستمر .

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