انهارت باكية.. أول صور لـ سلمى الشيمي من داخل المحكمة بعد قرار حبسها عامين





عاقبت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد مرسي، رئيس الدائرة، عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

كانت المتهمة حضرت، من محبسها مرتدية ملابس سوداء "عباءة سوداء وطرحة" إلى مقر محاكمتها لتدخل قاعة المحكمة في صمت للمثول أمام المحكمة إذ المقرر النطق بالحكم اليوم.

ودخلت والدة المتهمة إلى قاعة المحكمة مرتدية نظارة سوداء واحتضنت ابنتها لمدة دقيقة وغادرت بعدها القاعة استعدادًا لبدء المحاكمة، فيما انهارت "سلمى" وظلت تبكي.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت إنشاء إحدى الفتيات حساب الكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات "إنستجرام - تيك توك – يوتيوب" عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

ووفقا لما رصدته أجهزة الأمن تمثل مقاطع الفيديو اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.

وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية " فودافون كاش" أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.

وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عامًا، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، أمس، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات "دبي".

وجرى ترحيل "الشيمي" من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، نظرًا لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالتها إلى المحاكمة.









