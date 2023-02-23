الخميس 23 فبراير 2023
توقيت مصر 21:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تصديق المفتي.. نجاة كريمة يوسف من الإعدام في اللحظات الأخيرة

بطلها كهربا.. خناقة بين نجمي الأهلي خلال التدريبات

أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة الزمالك: أمير مرتضى دمّر الفريق

شوبير يرد على الساخرين من "الشناوي": كده عيب

مات فقيرًا حزينًا على تجاهله.. وفاة الفنان عاطف سعيد

انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

بعد طلاقها عقب فترة قصيرة من الزواج.. نسرين طافش تخرج عن صمتها لأول مرة

طالب ثانوي يطعن معلمته داخل الفصل حتى الموت

عامل بمحل كشري ينتحل صفة طبيب ويفتح مركز طبي

قرار رسمي بمنح الجنسية لـ 11 سوريًا وعراقي

ADS
 

انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

197-142439-tamer-hosni-basma-bousil-instagram-3
تامر حسني وبسمة بوسيل
Native
Teads
الخميس، 23-02-2023 12:45 م

عادت الخلافات لتدب من جديد بين النجم تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعدما تبادلا إلغاء المتابعة على موقع إنستجرام.

 

ولم تصدر أي تعليقات من تامر حسني أو زوجته حول السبب وراء ذلك، وهو ما أثار حيرة جمهورهما، فيما وجه البعض رسائل إلى بوسيل تؤكد دعمها، وتدعوها للخروج من محنتها وأحزانها بعد تردد أنباء عن انفصالها عن تامر حسني.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها تامر وبسمة إلغاء المتابعة على موقع إنستجرام، ففي سبتمبر الماضي أقدمت مصممة الأزياء المغربية على إلغاء متابعة زوجها، وحذف كافة الصور التي تجمعها به من صفحتها بموقع إنستجرام، قبل أن تعاود متابعته من جديد.

 

كما نشرت بسمة، حينها، رسالة فسرها البعض بأنها موجهة إلى تامر حسني، حيث جاءت في صورة دعاء إلى الله فيمن ظلمها وخذلها، قائلة: "اللهم أنت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من آذاني وأنت حسبي في من خذلني كفى بك يا الله حسيبا حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري إليك في كل إنسان اغتابني بسوء اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا لأنصرنك ولو بعد حين وابعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير".

 

سر خلاف تامر حسني وبسمة بوسيل

 

كانت بوسيل قد أعلنت في أواخر عام 2020 انفصالها عن الفنان تامر حسني عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وفاجأت جمهورها برسالة عبر خاصية "ستوري" قالت خلالها: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين".

 

وأضافت: "بنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، وبالتوفيق للجميع".

 

ودفعت تلك الرسالة زوجها الفنان تامر حسني إلى تقديم اعتذاره لها على صفحته الشخصية، وقال في تغريدته: "أنا مش هزعل منك، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، ويا ريت تركزي مع الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا، وشكرًا لكل الفنانين اللي سعوا للخير لينا" لتعود الأمور إلى مجاريها.

 

وتزوجت بسمة من تامر حسني عام 2012 ولديهما 3 أطفال هم تاليا، مايا، وآدم. وبسمة بوسيل هي مصممة أزياء ظهرت في الساحة الفنية في النسخة السادسة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي".

 

 

إقرأ ايضا

IMG-20220517-WA0095

مات فقيرًا حزينًا على تجاهله.. وفاة الفنان عاطف سعيد

Screenshot-2022-07-29-at-18-17-48-فيديو-رومانسي-جدا-لنسرين-طافش-و-زوجها-يشعل-مواقع-التواصل-الاجتماعي-البوابة-460x330

بعد طلاقها عقب فترة قصيرة من الزواج.. نسرين طافش تخرج عن صمتها لأول مرة

197-153833-france-secondary-student-stabs-teacher_700x400

طالب ثانوي يطعن معلمته داخل الفصل حتى الموت

أخبار متعلقة

135-121232-comment-tamer-hosni-mai-omar-2

مي عمر تنسحب من فيلم تامر حسني.. والأخير يعلق