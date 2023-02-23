انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

عادت الخلافات لتدب من جديد بين النجم تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعدما تبادلا إلغاء المتابعة على موقع إنستجرام.

ولم تصدر أي تعليقات من تامر حسني أو زوجته حول السبب وراء ذلك، وهو ما أثار حيرة جمهورهما، فيما وجه البعض رسائل إلى بوسيل تؤكد دعمها، وتدعوها للخروج من محنتها وأحزانها بعد تردد أنباء عن انفصالها عن تامر حسني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها تامر وبسمة إلغاء المتابعة على موقع إنستجرام، ففي سبتمبر الماضي أقدمت مصممة الأزياء المغربية على إلغاء متابعة زوجها، وحذف كافة الصور التي تجمعها به من صفحتها بموقع إنستجرام، قبل أن تعاود متابعته من جديد.

كما نشرت بسمة، حينها، رسالة فسرها البعض بأنها موجهة إلى تامر حسني، حيث جاءت في صورة دعاء إلى الله فيمن ظلمها وخذلها، قائلة: "اللهم أنت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من آذاني وأنت حسبي في من خذلني كفى بك يا الله حسيبا حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري إليك في كل إنسان اغتابني بسوء اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا لأنصرنك ولو بعد حين وابعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير".

سر خلاف تامر حسني وبسمة بوسيل

كانت بوسيل قد أعلنت في أواخر عام 2020 انفصالها عن الفنان تامر حسني عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وفاجأت جمهورها برسالة عبر خاصية "ستوري" قالت خلالها: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين".

وأضافت: "بنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، وبالتوفيق للجميع".

ودفعت تلك الرسالة زوجها الفنان تامر حسني إلى تقديم اعتذاره لها على صفحته الشخصية، وقال في تغريدته: "أنا مش هزعل منك، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، ويا ريت تركزي مع الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا، وشكرًا لكل الفنانين اللي سعوا للخير لينا" لتعود الأمور إلى مجاريها.

وتزوجت بسمة من تامر حسني عام 2012 ولديهما 3 أطفال هم تاليا، مايا، وآدم. وبسمة بوسيل هي مصممة أزياء ظهرت في الساحة الفنية في النسخة السادسة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي".