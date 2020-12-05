انفحار هائل يهز بريطانيا ويخلف إصابات

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السبت، 05-12-2020 04:50 م أحمد سالم
نقل 3 أشخاص إلى المستشفى وتم إجلاء السكان اثر انفجار منزل عائلة  تسبب في هزة أرضية تقترب من "زلزال".

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن خدمات الطوارئ والوحدات بالعديد من محطات الإطفاء تصدت للحريق بعد استدعائهم إلى مكان الحادث، بالقرب من منطقة  هاليفاكس ، غرب مقاطع  يوركشاير البريطانية قبل الساعة 7.40 صباحًا اليوم.

ودمر الانفجار المنزل وأجبر السكان ، وبينهم رجل يبلغ من العمر 98 عامًا على الرحيل، بجانب اخلاء 6 منازل مجاورة  كإجراء وقائي.

وأضافت أنه تم علاج الأشخاص الثلاثة في مكان الحادث في جرين لين قبل نقلهم إلى المستشفى لمزيد من العلاج.  لم يتم تأكيد مدى إصاباتهم.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في ويست يوركشاير إن الحريق تم إخماده  وأن رجال الإطفاء الذين تركوا في الموقع يعملون حاليًا على جعل المنطقة آمنة ، مع استمرار التحقيقات في سبب الانفجار.
 وأظهرت الصور الجوية اليوم الأضرار المدمرة التي سببها الانفجار الذي سمع على بعد أكثر من ثلاثة أميال و "اختفى" المنزل بأكمله.
 
وكشفت لقطات من مكان الحادث تصاعد أعمدة الدخان في الهواء وتناثر الحطام عبر الشارع بينما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على
الحريق
 

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