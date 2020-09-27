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انفجار سيارة مواطن .. فيديو يشعل مواقع التواصل بالسعودية

انفجار سيارة مواطن .. فيديو يشعل مواقع التواصل بالسعودية

السيارة
انفجار سيارة مواطن .. فيديو يشعل مواقع التواصل بالسعودية
الأحد، 27-09-2020 09:17 ص عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل بالسعودية، والذي وثق احتراق سيارة مواطن سعودي، بسبب بطارية هاتف.
وبحسب ما تم تداوله فقد وثق مواطن سعودي مقطع فيديو لانفجار سيارته بسبب بطارية هاتف.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع،  سيارة المواطن التي تحولت إلى خراب من الداخل بعد انفجار البطارية.
كما أظهر الفيديو دمار السيارة واحتراقها من الداخل بشكل غير متوقع.
وكان المختص في الكهرباء، منصور الشيبي، قد مقطع فيديو استعرض من خلاله الأضرار البالغة التي أصابت السيارة، والتي شملت المقاعد الأمامية والأبواب والسقف، بالإضافة إلى آثار أقل في الجزء الخلفي من السيارة.
من جانبه حذر موثق الفيديو من ترك مثل هذه الأشياء في السيارة سواء بطاريات أو ولاعات، مشددا أنه أمر بالغ الخطورة.

 

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