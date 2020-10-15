انطلاق مشروع البث المباشر من الحرمين

الخميس، 15-10-2020
08:33 م
تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات للبدء بمشروع البث المباشر من الحرمين
الشريفين، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، ويهدف المشروع إلى نقل بث حي ومباشر عبر كاميرات ثابتة تنقل الصورة بزاوية (360) درجة، وسيكون البث متاحاً على مدار (24) ساعة.
وسيتم الربط مع منصة “منارة الحرمين”، حيث سيتمكن المسلمون في مختلف بقاع الأرض من الدخول إلى التطبيق في هواتفهم الذكية، ومشاهدة البث المباشر للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في أي وقت بكل يسر وسهولة.