انطلاق أولي رحلات مطار الملك خالد الدولية بالرياض

الإثنين، 17-05-2021
10:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
انطلقت صباح اليوم أولي الرحلات الدولية من مطار الملك خالد
الدولي بالرياض
إلي مطار سراييفو الدولي ، وذلك بعد قرار تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات
الدولية بالملكة العربية السعودية .
وقال بعض المسافرين أنهم يتوجهون بالشكر إلي الجهات المسئولة للتسهيلات
المقدمة لهم في المطار مؤكدين علي حرصهم علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية
والبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس" كورونا
" المستجد، حسبما نشرت
" صدي " .
و أصدرت هيئة الطيران المدني دليلا
إرشاديا محدثا للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار،
وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة،
وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة
التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأية تدابير احترازية.
جدير بالذكر أن مصدر مسئول في وزارة الداخلية صرح أمس عن استمرار
منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من
الجهات المعنية وهي : ليبيا ، اليمن ، ارمينا ، أفغانستان ، سوريا ، إيران ، الصومال
، روسيا البيضاء ، الهند ، لبنان ، تركيا ، الكونغو الديمقراطية ، فنزويلا.