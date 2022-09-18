انخفاض 4 سلع غذائية عالميا وزيادة القمح والذرة والأرز أكتوبر المقبل .. تفاصيل

الأحد، 18-09-2022
01:17 ص
نسمه عبد الوهاب
انخفضت أسعار 4 سلع غذائية وزراعية “السكر الأبيض المكرر، والسكر الخام، والقمح، وزيت النخيل” خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو.
وأكد تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إلى ارتفاع أسعار “الذرة الصفراء، الأرز
غير المقشور، زيت الصويا، الكاكاو، البن” خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أنه من المتوقع صعود أسعار ” السكر الأبيض المكرر، والسكر الخام، وزيت النخيل وزيت الصويا” حتى الشهر المقبل
ولفت إلى أن بعض السلع مثل ” القمح والذرة الصفراء والأرز
غير المقشور والكاكاو والبن” من المتوقع صعودهم خلال الشهر الجاري