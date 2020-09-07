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انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. تعرف على طقس الغد

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انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. تعرف على طقس الغد
 
الإثنين، 07-09-2020 09:50 م الطيب حسين
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف فى الدرجات ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون متوسطة بجنوب الصعيد .

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء فى القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة ، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة ، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.

 

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