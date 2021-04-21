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انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة وكافة المحافظات غدًا

درجات الحرارة
درجات الحرارة
 
الأربعاء، 21-04-2021 09:52 م الطيب حسين
يشهد يوم غد الخميس عاشر أيام شهر رمضان الكريم، انخفاضًا جديدًا فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 والوجه البحرى العظمى 29 درجة والصغرى 15، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 16، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 34 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 21 ، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29.
 

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