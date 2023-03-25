السبت 25 مارس 2023
توقيت مصر 22:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

3 أندية تتنافس على شراء بيرسي تاو من الأهلي من هم 0000تفاصيل

ما موعد ليلة القدر في رمضان وعلاماتها؟.. أمين الفتوى يرد

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

لماذا تدفن أبلة فضيلة في كندا...تفاصيل

تحذير من «الصحة» بشأن الإفطار بالعصائر...تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الذهب

شاهد.. حرق مُسن بعد خروجه من المسجد في بريطانيا والكشف عن الجاني

رانيا يوسف: خالد يوسف محترم.. وأحمد الفيشاوي مش عاتق الكبيرة والصغيرة

أحمد الطنطاوي يعلن عودته إلى مصر والترشح للرئاسة

بيان من مجلس التعاون الخليجي يحذر من المساس بأمن مصر المائي

ADS
 

انخفاض جديد في أسعار الذهب

download
الذهب
Native
Teads
السبت، 25-03-2023 03:23 م نسمه عبد الوهاب
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الحالية للمرة الثانية اليوم، لتنخفض بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح بعدما انخفضت في بداية اليوم 20 جنيها، في الصاغة، وفق ما أعلنته بورصات تداول أسعار الذهب ومؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال تداول الذهب، إذ سجل عيار 21، نحو 2020 جنيهًا للجرام، بدلا من 2030 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن 2309 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2020 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1731 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 16 ألفًا و160 جنيهًا.
 

إقرأ ايضا

20221207175658368

3 أندية تتنافس على شراء بيرسي تاو من الأهلي من هم 0000تفاصيل

elaosboa98631

ما موعد ليلة القدر في رمضان وعلاماتها؟.. أمين الفتوى يجيب

17218081791671768398

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

أخبار متعلقة

2022090804010414

لأول مرة في التاريخ.. الدولار يتخطى 40 جنيهًا في العقود الآجلة

19_2021-637763987921969053-196

الدولار.. وزير التموين يكشف سبب انسحاب مصر من "اتفاق الحبوب"