«انت طلعت لا مؤاخذة وقليل الأصل».. خناقة مصطفى بكري وعلاء مبارك

الأربعاء، 17-08-2022
11:35 ص
تسبب هجوم النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، على رجل الأعمال نجيب ساويرس
،
في فتح جبهة قتال كلامية بينه وبين علاء مبارك
نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.
البداية جاءت بهجوم "بكري" على "ساويرس
" الذي كتب
تغريدة عبر "تويتر" يشكك فيها بأن حريق كنيسة إمبابة بفعل فاعل، وهو ما
اعتبره "بكري" تحريض وبث أكاذيب، مطالبًا النائب العام بالتحقيق معه.
لكن دخل علاء مبارك
، على الخط وعلق على ما قاله "بكري"، قائلًا
:" "سبحان الله..طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار
كاذبة تبقى مقبولة..ده إنت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها
الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك! قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش إنك أستاذ
ورئيس قسم و نموذج يدرس في ال -لا مؤاخذة..تحياتي يادرش".
في حين علق ساويرس
على تغريدة علاء مبارك
بصور مسيئة لمصطفى بكري وذلك
بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر".
من جانبه قال بكري في "تويتر": "إلى علاء مبارك
..أختار معاركي
بدقه، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام 2014 بمسجد عمر
مكرم، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس
وأعرف الأسباب جيدا، وأعذرك..ربنا يهديك".
في حين، رد علاء مبارك
على ما كتبه بكري قائلا: "أستاذ مصطفى البقاء
لله ورغم عمايلك وأكاذيبك إنما الواجب واجب وده الفرق..ده إنت حتى لم تتواجد
لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلها حضرت للعزاء! حتى
في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل..تحياتي".
وعاد مصطفى بكري قائلًا :" صفات قليل الأصل
- يسرق فلوس
البلد ويهربها إلي الخارج
- يحتفظ بملايين
الدولارات في الخارج وبلده في أزمه
- يتنكر لأهله وناسه ، ويحلم بعودة
عهد الفساد ، ويلعب من خلف ستار ضد نظام بلده".
ولم يكتف بذلك
بل كتب أيضًا :" صباح الخير .. أطلب من السيد علاء مبارك
إبن الأصول ،
الطيب ، أن يقف إلي جانب بلاده ويعطي رساله للآخرين ويحول مبلغ ال ٤٢٩ مليون دولار
التي يملكها هو وشقيقه إلي البنك المركزي المصري ، بدلا من تركها في الخارج والبلد
في حاجه إلي العمله الأجنبيه ، مش معقول قلب أخوتنا في بعض
البلاد العربيه أحن علي مصر من قلب واحد من أبنائها الذين استفادوا من خيراتها ،
مارأيك ياسيد علاء ، وبعدين صدقني محدش حيقولك أنت ازاي حوشا من مصروفك ٨ مليار
جنيه في سنوات قليله ، نحن بلد قانون ونعرف أن لكل مجتهد نصيب ، إن شاءالله تبشرنا
بخبر حلو ، نص مليار دولار يساعد برده!".