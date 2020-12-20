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«انتهى دوري».. أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة مفاجئة

أحمد-مرتضى-منصور
أحمد مرتضى منصور
 
الأحد، 20-12-2020 12:30 م المصريون

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب السابق، رسالة مفاجئة إلى النواب الجدد بعد خروجه من مجس النواب بالانتخابات الأخيرة.
وكتب أحمد مرتضى، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "بعد انتهاء فترة ولاية مجلس النواب أتوجه بالشكر لزملائي النواب المحترمين ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ويشهد الله أنه رغم قصر المدة التي مارست فيها مهامي ((ستة أشهر فقط))، إلا أني اجتهدت قدر المستطاع كل التوفيق لكل النواب الجدد لخدمة ‫#شعب_مصر_العظيم".
وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
جاء ذلك بناءً على نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.
كما قررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.


 

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