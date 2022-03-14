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انتهى الشرف.. فنان شهير يهاجم مشهدًا جريئًا لـ أمينه خليل

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أمينة خليل
Native
Teads
الإثنين، 14-03-2022 11:12 ص

انتقد الفنان أحمد فلوكس مشهداً جريئاً للفنانة أمينة خليل، وطالب نقابتي السينمائيين والممثلين بمعاقبة المنتج والمخرج، ومحاسبة الرقابة على السماح بعرض هذا المشهد.
ونشر فلوكس المشهد عبر حسابه في «إنستجرام» وعلق عليه: «إن لم تستحِّ فافعل وقل ماشئت، وإن اختفى الحياء زاد البلاء بلاء، شتتنا معاني الكلام فتاهت معاني كلام الأديان، فبارت الأخلاق وانتهت المبادئ وسادت المحرمات وأصبحت المحارم المحرمة هي الفعل والقول والظاهر، فانتهى الشرف وسُلب العرض وإن استمر الحال لن يكون هناك أرض.. احذروا احذروا احذروا».
وتساءل عن دور الرقابة الفنية والقائمين عليها وتمنى من نقيب السينمائيين محاسبة المسؤولين عن خروج المشهد، قائلًا: «أحب أعرف أين الرقابة وأين المسؤولين عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام.. ولا هما كمان بعلقوا زي ما تقال في المشهد اللي سمحوا بيه؟ لاحول ولا قوة إلا بالله.. أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة اتجاه المنتج والمؤلف والمخرج من قبل النقيب مسعد فودة.. نقيب السينمائيين».
وأضاف: «ويكون قرارات رادعة وأيضًا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف زكي ويتم محاسبة المسؤول عن الموافقة على هذا المشهد من قبل الرقابة.. ويعاقب عقاب شديد ليكون عبرة لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية.. أن يتحدوا جميعًا مع مجلس الشعب والسلطة التنفيذية لوضع حد لكل ما يحدث».
وأوضح السبب من وجهة نظره، مستطردًا: «لأن إن أردت بناء أمة فـ عليك أولاً بـ الأخلاق وبهذا الشكل نحن نبني كباريه أمة قوية.. اللهم بلغت اللهم فاشهد عشان محدش يقول متأسلم والكلام العبيط بتاع كتايب التشويه.. أنا بتكلم على الأديان كلها والكتب السماوية كلها بترفض وتنهي عن ده علشان عارف إنكم جهلة وخرفان».
وختم منشوره قائلا: «شيء آخر.. أنا لا أهاجم إطلاقا زمايلي الممثلين نهائي، لأن دي مش مسؤوليتهم.. ثانيا: أنا من عشاق أمينة خليل».
 

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