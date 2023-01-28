انتهز غياب زوجها وحاول التعدي عليها.. تنهي حياة طليقها في بني سويف

السبت، 28-01-2023
11:20 ص
شهدت قرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف
في الساعات الأولى
من صباح اليوم الجمعة مصرع عامل بطعنات نافذة في البطن والصدر على يد طليقته بعدما
تسلل إلى منزلها وحاول التعدى عليها فجراً، ونقلت جثته إلى المشرحة، وتم ضبط السيدة
للتحقيق معها.
استقبل مستشفى بني سويف
التخصصي؛ عبد المجيد.ق.ع في العقد
الرابع من العمر يقيم بقرية دنديل دائرة مركز ناصر، جثة هامدة إثر تعرضه لـ 4 طعنات
في البطن والصدر، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء
من الإجراءات القانونية المتبعة.
وقال أحد الأهالي رفض ذكر اسمه، إن الشاب المتوفي يقيم في
قرية دنديل دائرة مركز ناصر، وانفصل عن طليقته منذ أكثر من ١٢ سنة وهي تدعى؛
"ن.ف" بعدما رفعت ضده قضية خلع بعدما انجبت منه طفلين، ثم تزوجت بآخر بمدبنة
بني سويف
ثم طلقت منه ثم تزوجت بثالث منذ نحو 6 سنوات وانجبت منه 3 أطفال وتقيم معه بقرية
ابشنا التابعة لمركز بني سويف
.
وأضاف المصدر إن المجني عليه حاول التعدي عليها سابقاً وأحدث
بها بعض الإصابات نقلت على إثرها إلى المستشفى، ثم عاود مجدداً وتسلل إلى منزلها فجراً
مستغلاً تواجد زوجها في عمله، وحاول التعدى عليها إلا إنها قاومته وسددت له طعنات أودت
بحياته في الحال.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير
الداخلية مدير أمن بني سويف
إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية
يفيد ببلاغ وراد بالعثور على جثة عامل وبه عدة طعنات داخل منزل بقرية ابشنا دائرة مركز
بني سويف
، وعقب الإنتقال إلى محل الواقعة، تم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى،
وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأشارت المعلومات الأولية إلى إن المتوفي ويدعى عبدالمجيد.ق.ع
45 عامًا، مصابًا بعدة طعنات سددتها له طليقته عندما حاول التسلل إلى منزلها والتعدي
عليها فجراً، وجرى ضبطها للتحقيق معها.
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف
جثة الزواج المتوفي
إلى مشرحة مستشفى بني سويف
التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات
القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن