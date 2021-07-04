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انتكاسة.. محمد علي خير يعلن آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

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محمد علي خير
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الأحد، 04-07-2021 09:45 ص

كشف الإعلامي محمد علي خير  آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها إلى العناية المركزة قبل شهرين.
وأكد “خير” عبر برنامجه “مساء الجمعة”، أن الفنانة  قدمها لا تلمس الأرض، وأنبوب الأكسجين معلق في أنفها باستمرار، ولا تستطيع مغادرة السرير الخاص بها.
حيث تحدث بعض الطفرات في حالتها الصحية ويكون هناك تحسن، إلا أنه بعد مرور ساعات تحدث انتكاسة ويعود مستوى الأكسجين للهبوط، وهذا هو ملخص حالتها الصحية طيلة الفترة الماضية.
وأشار إلى أن دلال عبدالعزيز مازالت بغرفتها في العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة مصر الجديدة، حيث تجلس في غرفة معزولة دون وجود جهاز تلفزيون حتى لا تعرف نبأ رحيل زوجها سمير غانم.
واستعاضت العائلة عن جهاز التلفاز بتشغيل المنصات الرقمية المدفوعة، كي تشاهد من خلالها المواد الدرامية والسينمائية، في ظل تكتمهم على نبأ وفاة سمير غانم.
 

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