انتصار تثير الجدل.. تصريحات الأفلام الإباحية وتسريب مع «نجار»

الثلاثاء، 13-09-2022
10:32 ص
ردت الفنانة انتصار
، على التصريحات المنسوبة لها التي تسببت في حالة جدل
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الأفلام الإباحية، وتسريب
تسجيل صوتي لها
مع شاب يعمل نجار
ًا.
وشنت انتصار
هجوما حادًا على مروجي الشائعات ضدها خلال الفترة الأخيرة،
مؤكدة أنها مادة مثيرة لأنها صريحة فيما تقول.
وأضافت انتصار
، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات،
المذاع عبر قناة النهار وان، مساء أمس الاثنين أن "الناس مش متعودة على
الصراحة، ولما تطلعي تقولي الحقيقة الناس تستغرب، ويخافوا يصدقوا ويهاجموا".
وتابعت الفنانة انتصار
: "أنا مقولتش إني بشاهد الأفلام الإباحية
أساسًا، وفيه حد يبدأ خبر والكل يمشي وراه، ومحدش بيجتهد يشوف الخبر الأساسي
وأستغرب من هذا الأمر، وفيه ناس كبيرة لم تهتم بمشاهدة مقطع الفيديو والتحقق من
الأمر".
وأكملت انتصار
: "أنا مادة مثيرة، وواضحة، وصريحة، وهذا الأمر بسبب أن
الكثيرين يريدون الصعود على أكتافي والظهور وعمل قصة".
وأنهت انتصار
، أنه بعد ذلك تحصل فتنة، مثل النار في الهشيم، وما يحدث هو
فراغ".
وكشفت انتصار
عن تفاصيل المكالمة التي قام بتسريب
ها أحد المعجبين معها عبر
موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث أكدت أنها كادت أن تقوم بتقديم بلاغ عنه بسبب
تسجيله المكالمه ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت انتصار
قائلة: فوجئت بمعجب يعمل في مجال النجار
ة حصل علي رقمي
الشخصي وبدأ يلح في الاتصال علي، واتهمني بأنني متكبرة.
وتضيف انتصار
: هناك ظاهرة حاليا غريبة وهي تسجيل المكالمات ، حيث أصبح كل
شخص لديه هاتف يستطيع تسجيل مكالمة بشكل غير قانوني.
وتابعت انتصار
قائلة: تمتعت بالصبر خلال الحديث مع هذا المعجب ولكن وجدت
إنه ليس هناك جدوى ، وقد نشر المكالمة.