انتخاب مسلم بريطاني مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية

السبت، 13-02-2021
08:04 م
محمود فؤاد
في خطوة قد تسعد مسلمي بريطانيا والأقليات المسلمة في العالم الغربي، انتخب المحامي والحقوقي البريطاني المسلم كريم أحمد خان
، مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية خلفا للقاضية الغامبية فاتو بنسودا التي فرضت إدارة ترامب عقوبات بحقها.
ويقود خان البالغ من العمر 50 عاما حاليا تحقيقا للأمم المتحدة حول الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
ويقول مراسل بي بي سي للشئون الدبلوماسية جيمس لاندال إن فوز خان في هذا التصويت الذي شهد منافسة محمومة يمكن أن يكون بمثابة انتصار دبلوماسي لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
والمحكمة الجنائية الدولية
ومقرها لاهاي الهولندية هي الكيان الوحيد المنوط به التحقيق في جرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية بشكل دائم.