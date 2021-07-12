انتحار شقيق الفنان رامي صبري.. تعرف على السبب الصادم

الإثنين، 12-07-2021
07:19 ص
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة
غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان
بالبدرشين.
وأشارت التحريات ان الغريق يدعى كريم صبري شقيق المطرب رامي
صبري وأنه قفز من أعلى سور المصحة لرفضه العلاج حيث كان مدمنا للهيروين.
ولقى مدمن مصرعه غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة
لعلاج الإدمان
بمدينة البدرشين.
تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين،
انتقلت على الفور قوات الامن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم اخطار
اسرته.
وافادت التحريات باشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة
العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن
وتم إدخاله لمصحة لعلاج الادمان بمدينة البدرشين امس.
وذكر العاملون بالمصحة امام العقيد محمد عبد الشكور مفتش
مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم احمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ان المتوفى رفض الخضوع
للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد ٢٤ ساعة فقط من ايداعه بها واثناء محاولتهم
اعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا.
تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات غرق شاب في
نهر النيل بمنطقة الوراق.