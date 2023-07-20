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انتحار رئيس نيابة أثناء التحقيق معه في مكتب النائب العام

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ارشيفية
الخميس، 20-07-2023 01:13 م

 

ألقى رئيس نيابة بنفسه من الطابق التاسع في مبنى النيابة العامة بالقاهرة أثناء التحقيق معه في قضية تربح.

وبحسب وسائل إعلام، فإن رئيس النيابة يدعى "أيمن . س"، ومتهم بالتورط في الاستيلاء على مبلغ قيمته 9 ملايين جنيه كمستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة وتلقي رشاوى من مقاول.

وخلال التحقيق معه في تلك التهمة أقدم رئيس النيابة على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق التاسع بمبنى النيابات باستئناف القاهرة بمكتب النائب العام، ليتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي، قبل أن تصرح النيابة بدفنها.

وكان رئيس النيابة المنتحر قدم استقالته لوزير العدل قبل يومين وتم قبولها ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المستشار المذكور لاتهامه بالاستيلاء على 9 ملايين جنيه قيمة مستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة وتلقي رشاوى من أحد المقاولين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات واقعتي الاتهام والانتحار.

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