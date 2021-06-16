الأربعاء 16 يونيو 2021
توقيت مصر 14:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«بوجبا» يتصدر السوشيال ميديا بعد إبعاده الخمر

الموت يفجع الفنانة إيمان العاصي في والدتها

حبس «متحرش المطار» 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمير مرتضى مرتضى يهاجم قناة الزمالك

صاحبة "أكبر عدد توائم في العالم" تختفي في ظروف غامضة

انتحار السعودية الهاربة هدى العمري يتصدر الترند في المملكة

الصحة تزف بشرى بشأن الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

شاهد.. مذيعة الجزيرة تفقد وعيها أثناء تقديم النشرة على الهواء

المغرب تضع السعودية ضمن القوائم المحظورة وتعلن شروط دخول أراضيها

شاهد.. فنانة شهيرة تشتري كفنها وتعلن التبرع بأعضائها

ADS
 

انتحار السعودية الهاربة هدى العمري يتصدر الترند في المملكة

816e414ac0
هدى العمري
Native
الأربعاء، 16-06-2021 12:07 م

حالة من الجدل وضجة كبيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عقب تداول أنباء حول انتحار "الهاربة" هدى العمري منذ أسبوع.
وعلق عدد من النشطاء على أنباء وفاة العمري، حيث قال أحدهم : “ضحكوا عليها بدعاوي الحرية والديموقراطية كانت معلمة محترمة في وطن تحولت مشردة وبالنهاية هلكت منتحرة هذه دروب التية والضلال”.
وأضاف آخر : ” ابتعثت ودرست على حساب السعودية ماجستير ودكتوراه وباعت نفسها لأعداء السعودية، استغلوها للإساءة للسعودية بعد أن وعدوها بثروة طائلة وقصر وبعد أن أخذوا منها ما يريدون تركوها مشرده تنام في الشوارع لا منزل ولا أكل ولا وظيفة ولا كرامة”.
وقالت مغردة تدعى خديجة : “كانت تصف أرضنا بالمهلكة! وأول ما خرجت منها هُلكت .. أتمنى نكون واعيات يابنات قد ماكانو اهلك قاسين عليك لا تسوين مثلهم وتهربين! القانون هنا معانا والشرع معانا وكل شي نبيه بمجرد نرفعه هاشتاق يتنفذ الله يحفظ لنا محمد ويطول بعمرة.”
 

إقرأ ايضا

16196242_761559740665783_26656406_o

الموت يفجع الفنانة إيمان العاصي في والدتها

الفتاة-المطار-1623763664-0

حبس «متحرش المطار» 4 أيام على ذمة التحقيقات

215596_0

أمير مرتضى مرتضى يهاجم قناة الزمالك

أخبار متعلقة

download

أمل الشهراني ترد على إقامتها مع رجل دون زواج: حياتي وأنا حرة فيها (فيديو)

d0addbe8-fa3c-4b03-abd9-2491922a97e3

بعد أن هاجم صديقته بالفأس.. نجم "إنستجرام" ينتحر خلال بث مباشر

216-645x505-1

شاهد.. بدور البراهيم تفاجئ الجميع بخلع النقاب وتكشف السبب

BeFunky-collage764-3-1110x564

القبض على هند القحطاني في أمريكا والكشف عن تهمتها (صورة)

download

بعد وفاته.. لورين عيسى: أقسم بالله ستدفعون ثمن دموعي أنا وزوجي

22021811311412712260

شاهد.. رهف القنون ترمي طفلتها في الشارع