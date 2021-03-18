الخميس 18 مارس 2021
توقيت مصر 13:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في سوداني قتل سعوديًا بطريقة بشعة

بعد 11 عامًا.. فتاة تعترف بقتل شقيقتها والسبب صادم!

شاهد/ أحدث ظهور للملك سلمان.. وسعوديون:«الله يحفظه ويطول عمره»

«حسين الشحات يطالب بالرحيل عن الأهلي».. شوبير يحسم الجدل

وفاة الإعلامية الكبيرة مشيرة نجيب

انهيار والدة حلا الترك بعد تأييد حبسها عامًا بتهمة مخلة بالشرف (فيديو)

طعنت زوجها 22 طعنة لكنه فاجأ الجميع برد فعله الغريب (صور)

الكويت تعمم منشورًا يتضمن إجراءً جديدًا تجاه القادمين من السعودية

فنانة شهيرة تعمل في محل «فول وطعمية» بعد تدهور وضعها المادي

انتحار الحارس الشخصي لـ«أردوغان» تاركًا رسالة صادمة

ADS
 

انتحار الحارس الشخصي لـ«أردوغان» تاركًا رسالة صادمة

231564-18-645x505
أردوغان
 
الخميس، 18-03-2021 09:11 ص

ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، أن محمد علي بولوت، الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أقدم على الانتحار، بعدما ترك رسالة تفيد بتعرضه لضغوطات وتهديدات وإهانات متكررة أثناء عمله.
وتفيد الرواية بأنه إثر تغيبه عن العمل ووجود هاتفه خارج التغطية، بادر زملاء الضابط المنتحر للذهاب إلى شقته لمعرفة سبب تغيبه، ليجدوا زميلهم جثة هامدة، وبجانبه رسالة كتبها قبل أن ينتحر.
ويقول الحارس الشخصي في رسالة انتحاره: "ينبغي أن تتعاطى مع موظفيك بطريقة أحسن، بدلا من إهانتهم، وتحقيرهم، وتهديدهم بالفصل التعسفي وإذلالهم، كل إنسان له كبرياؤه وكرامته، ولم أستطع تحمل هذا الكم من الإهانات".
وختم رسالته التي كتبها قبل انتحاره بالقول: "ليتكم حاولتم معاملتنا بلطف وتفهمنا، عوضا عن تلك الأمور التي ذكرتها بالأعلى. لا أريد حضور أي من القيادات جنازتي ما عدا قائدي م ، ب".
وقد أثارت هذه الحادثة التي يكتنفها اللبس والغموض، بحسب مراقبين في تركيا مجددا، النقاش حول تفشي ظواهر مجتمعية شاذة وخطيرة، كالانتحار الذي تتزايد حالاته في البلاد وهي بالمئات سنويا، والتي يظهر سجل المقدمين عليها، تحدرهم من خلفيات اجتماعية وطبقية متباينة، ومن مهن مختلفة تشمل ضباطا ورجال الأمن وأطباء ومهندسين وعمالا، مما يعني أن الظاهرة باتت عامة، تشمل مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في تركيا.
وقد طالبت العديد من القوى السياسية والبرلمانية والمدنية في تركيا، بفتح تحقيق شفاف ومحايد في هذه الحادثة المثيرة للشبهة، وكشف ملابساتها ودوافعها، كونها قد تنطوي على حقائق وأبعاد مخفية.
 

إقرأ ايضا

سلمان_بن_عبد_العزيز

شاهد/ أحدث ظهور للملك سلمان.. وسعوديون:«الله يحفظه ويطول عمره»

ت

وفاة الإعلامية الكبيرة مشيرة نجيب

Capture

انهيار والدة حلا الترك بعد تأييد حبسها عامًا بتهمة مخلة بالشرف (فيديو)

أخبار متعلقة

244116_5_1566985482

القبض على فنان كويتي شهير بسبب فيديو صادم

91da71b0c11bf10fa6126468e9e6e86f

صادم.. انتحار عروس بالجيزة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع

جولنور يلماز

جريمة مروعة تهز تركيا.. يقتل ابنته بـ20 رصاصة والسبب صادم

download

مفاجأة مُبكية وراء انتحار الطفل الكويتي وهذا آخر ما طلبه

6720-645x505

انتحار «خالد ياسر» شنقًا تهز الكويت

download

تفاصيل انتحار المتهم بهتك عرض ابنته داخل المحكمة