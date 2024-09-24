امرأة منزوعة الرحمة.. مقتل طفل على يد جارته بطريقة وحشية في قنا





قُتل طفل، أمس الاثنين، على يد جارته التي اعتدت عليه بقطعة خشبية ثم ألقت جثته أعلى سطح منزلها في دائرة مركز شرطة قنا.

تلقى مركز شرطة قنا بلاغًا بالعثور على جثة طفل فوق السطح، وبها آثار اعتداء بالضرب على الرأس. وعند انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، تم العثور على جثة حمزة أحمد العمري، البالغ من العمر 3 سنوات، وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

كشفت التحريات الأولية أن الطفل تغيب عن منزله مساء أمس، وبعد البحث، وُجدت جثته فوق سطح منزل جارته. وتبين أن الجريمة ارتكبت على يد و.م.ع، 25 عامًا، التي اعتدت على الطفل بقطعة خشبية، مما تسبب في إصابته بكسر في قاع الجمجمة، ليفارق الحياة على الفور.

بعد ذلك، قامت المتهمة بإلقاء الجثة على السطح قبل أن تعثر أسرته عليها.

جرى ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.