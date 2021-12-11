«امرأة في البلكونة بملابس داخلية»..مراد مكرم يُعلق على صورة أثارت ضجة

السبت، 11-12-2021
01:08 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفتاة تقف في
البلكونة بملابسها الداخلية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل، فيما
بدت الفتاة أنها أجنبية وليست مصرية.
من جانبه علق الفنان مراد مكرم
، على الجدل عبر صفحته الخاصة
على موقع التواصل الاجتماع، حيث قال: " سؤال بس يا جماعه، هو مين الي نشر الفجور؟
البنت الي خرجت البلكونه بملابسها الداخليه، لان ده عادي عندهم، وما شافهاش ٣ افراد
على بعض ،ولا الي صور و عمل زوم و نشر و خلى الملايين يشوفوها؟؟؟؟؟؟".
وكان خرج مراد مكرم
ليطالب بإنصاف الرجال من خلال صفحته،
واعترض على فكرة أن الرجال المصريين لا يتحملون المسؤولية والنساء تصرف عليهن، معتبراً
أن أغلب الرجال المصريين يعملون ليلاً نهاراً من أجل توفير حياة كريمة لعائلاتهم.