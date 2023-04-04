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امرأة تروي منامًا غريبًا ومفسر أحلام يعتذر عن تفسيره (فيديو)

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مفسر الاحلام
Native
Teads
الثلاثاء، 04-04-2023 10:55 ص

 

وثق مقطع فيديو طلب مفسر الأحلام السعودي أبو لياس العنزي، من متابعة أن تعيد رواية حلم شاهدته في المنام مرتين، ثم اعتذر لها عن التفسير.

 

قصة المنام

وقالت المرأة خلال الفيديو :" رأيت في المنام طفل عمره أقل من سنة، مازال في المهد، وعندما سألني زوجي عنه، قلت له هذا ولدنا، وتحدث الطفل وقال أنا ابنكم، والطفل كان جميلا".

وأكملت :" قال لي الطفل بدنا نذهب إلى الجبل، وأخذني إلى مكان عبارة عن صحراء يوجد بها الكثير من الصخور وفي أعلى الجبل كهف وقال أطلعي عليه."

رؤية النبي موسى

وتابعت، أثناء سيري شعرت بالعطش، فقال لي الطفل" تحت رجلك يوجد نبعة مياه أشربي منها".. وشربت منها وارتويت، وعندما وصلت إلى الكهف كان يوجد جسر شفاف من الزجاج، وسألني الطفل عما أراه أسفل الزجاج، وقال لي ماذا تشاهدين، قلت له يوجد ناس، فقال دققي من هم قلت له "كأنه موسى" فطلب مني أن أتاكد، وعندما نظرت مرة أخرى أكدت له أنه " النبي موسى".

طائر كبير

وأضافت : عندما قلت "موسى" ظهر طائر كبير، وعندما فرد جناحه غطى الكرة الأرضية"، ولفتت إلى أنها رأت هذا الحلم مرتين أحدهما قبل رمضان والأخرى قبل شهرين.

ورد مفسر الأحلام قائلا :" هذه الرؤية تدل على صلاحك، وسوف استخير الله في هذا المنام ، وإذا انشرح صدري لهذا المنام أنشر التفسير في سناب شات، وإذا لم ينشرح صدري بعتذر لك ".

 

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