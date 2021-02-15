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اليونسكو: مصر والجزائر يحصدان أكبر نسبة للنساء المهندسات في العالم

اليونسكو
اليونسكو
 
الإثنين، 15-02-2021 07:24 م محمود متولي
بمناسبة اليوم العالمي للنساء والفتيات في العالم، أصدرت "اليونسكو" تقريرا كشفت فيه أن بالجزائر ومصر أكبر نسبة من النساء المهندسات في العالم.

التقرير الذي صدر بعنوان "السباق مع الزمن من أجل تنمية أذكى"، انتقد انخفاض نسبة الخريجات من معاهد الهندسة في العالم غير أنه كشف النقاب عن حقائق تكسر الصورة النمطية أن النساء في المنطقة الشمالية يشغلون أكبر نسبة في هذا المجال مقارنة بنساء الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن أكبر نسبة للنساء المهندسات في العالم تتواجد في الدول العربية حيث جاءت الجزائر على رأس القائمة العالمية بنسبة 48,5% وتونس 44,2% ومصر 45,5% وعمان 43,2% والمغرب 42,2%.

وأفادت أرقام اليونسكو بأن عدد النساء المهندسات ارتفع في الجزائر من 35% في عام 2005 إلى 47,1% عام 2017أما في مصر فقد ارتفع من 36% إلى 46.6% خلال نفس الفترة.
 

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