اليوم.. بدء عودة انقطاع الكهرباء واستثناء 4 محافظات من القرار

الإثنين، 15-04-2024
11:32 ص
تبدأ وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة اليوم الاثنين، تطبيق جداول تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.
المحافظات التي لن تخضع لخطة تخفيف الاحمال
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة، أن خطة تخفيف الاحمال استثنت محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الاحمر والساحل الشمالي والعملين الجديدة بالإضافة إلي الاماكن الاستراتيجية وأقسام الشرطة والمستشفيات والمناطق الحيوية والوزارات المختلفة وغيرها من المناطق الواقعة علي محولات تغذية في المناطق السكنية.
مواعيد بدء وانتهاء خطة تخفيف الأحمال
واضافت المصادر، أنه سيتم العمل بخطة تخفيف الاحمال علي الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من الفترة من 11 صباحًا وحتي الـ5 مساءا بمعدل ساعتين لكل منطقة وعلي مدار 5 مراحل.
أسباب استمرار خطة تخفيف الأحمال
وعددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسباب اللجوء إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء كالتالي:
- نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.
- زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.
- عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.
- ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.
معدلات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء
وأشارت المصادر إلي أنه تم عقد اجتماعات موسعة خلال الفترة الماضية بين مسئولي وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لمناقشة توفير إمدادات الوقود المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلي أن القرار النهائي لمدة تخفيف الاحمال سيصدر من مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة والموعد الزمني لمدة فصل التيار الكهربائي والمناطق التي سيتم استثناءها من التخفيف.
وأشارت المصادر إلي أن وزارة البترول ما زالت تؤمن الاحتياجات الحالية لمحطات إنتاج الكهرباء من المازوت والغاز، وهي تختلف من يوم لآخر على حسب الاستهلاك، وتتراوح بين 11 و13 ألف طن مازوت ومن 92 إلى 96 مليون متر مكعب غاز، وأنه سيتم وضع خطة لتوفير الإمدادات اللازمة من الوقود وفقًا لتوقعات الاستهلاك اليومي للكهرباء في أشهر الصيف والتي تشهد زيادة في الأحمال.
أوضحت المصادر إلي أنه من الممكن عودة العمل بنظام التخفيف لمدة 4 ساعات حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها خاصةً في فصل الصيف والذي يشهد زيادة الاحمال الكهربائية نتيجة تشغيل أجهزة التكييف لتخفيف شدة الحرارة.