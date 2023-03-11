اليوم أول أيام إجراء قرعة الحج لعام 2023 ب5 محافظات

السبت، 11-03-2023
03:33 ص
نسمه عبد الوهاب
اعلنت وزارة الداخلية
البدء في إجراء قرعة الحج
بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج
لعام 1444هـ/2023م
وتم أيضًا الإعلان عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023 م، حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023 م
فقد تقرر البدء في إجراء قرعة الحج
بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج
هذا العام1444هـ/2023م، حيث يتم اليوم السبت الموافق 11/3/2023 م، إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة الجيزة الإسكندرية