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اليوم أول أيام إجراء قرعة الحج لعام 2023 ب5 محافظات

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السبت، 11-03-2023 03:33 ص نسمه عبد الوهاب
اعلنت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م
وتم أيضًا الإعلان عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023 م، حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023 م
فقد تقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام1444هـ/2023م، حيث يتم اليوم السبت الموافق 11/3/2023 م، إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة الجيزة الإسكندرية
 

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