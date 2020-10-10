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اليوتيوبر زينب: زوجي مبيغصبنيش على حاجة

اليوتيوبر زينب: زوجي مبيغصبنيش على حاجة

ييييييييييييييي
اليوتيوبر زينب
 
السبت، 10-10-2020 02:33 م إيمان هاني


أكدت اليوتيوبر زينب، أن زوجها أحمد حسن لا يستغلها من أجل تحقيق المشاهدات، معقبة: "هو مبيغصبنيش على أي حاجة خالص".
وأضافت "زينب" خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة :" الفيديوهات اللي بنعملها بنقدمها للجمهور على أساس أنه عيلتنا الثانية"، معقبة:"بنحب نوريهم حياتنا وايه اللي بيحصل فيها".
ومن جانبه قال زوجها إن الفيديوهات التي نقوم بتقديمها فيديوهات عائلية وبيقوم بتقديمها عشرات العائلات في مصر، معقبا: "إحنا بنوثق حياتنا.. وبشأن ابنتنا فنحن لا نرهبها إحنا بنلعب مع بنتنا وبنوثق حياتنا في فيديوهات عشان نتفرج عليها بعد سنين..إيه المشكلة".

 

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