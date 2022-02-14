الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال من الأهلي.. ماذا فعل؟

الإثنين، 14-02-2022
11:33 ص
نفذ الملياردير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال
، وعده بعد خسارة
الهلال السعودي
أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث
بمونديال الأندية.، يوم السبت الماضي.
ونشر "بن طلال" الذي يعتبر من أكبر مشجعي الهلال تغريدة وعد
بنشرها في حال خسارة فريقه، وقال فيها: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان
رابع أفضل نادي في العالم ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، بإذن الله يكون
الهلال من الأوائل عالميا".
وكان بن طلال قد كشف في وقت سابق عن التغريدات التي سوف ينشرها في حال فوز الهلال
أو خسارته، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية
التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأوضح الملياردير السعودي أنه "في حال فوز نادي الهلال في المباراة،
فإن تغريدته ستكون: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في
العالم، اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معا ليصبح أفضل نادي في العالم".
أما في حالة خسارة الهلال: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل
نادي العالم، ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، وسنسعى أن يكون أفضل نادي في
العالم، وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالميا".