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"الوفد" يرد على استخدام صورة سعد زغلول لـ"قرطاس طعمية"

سعد زغلول
سعد زغلول
الأحد، 27-09-2020 12:38 م إيمان هاني
رد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، على إعلان لسعد زغلول يحمل "قرطاسًا" للطعمية، قائلاً: "الزعيم سعد زغلول هو الزعيم الأول للشعب المصري، ولن يتكرر".

وأضاف الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى": "الحزب كان سيقوم بإعداد إنذار ضد المطعم، الذي قام بهذا الإعلان، ولكن بعد اعتذار المطعم، سنكتفي بهذا الاعتذار، ولن يتم تقديم أي شكوى قانونية".

وتابع: "لازم نحترم الرموز ولا نجعل السعي وراء الربح المادي ينسينا التاريخ ونعبث برجاله، لكننا نحترم ثقافة الاعتذار ونقبلها لأنها من عادات الشعب المصري المعروف بأصله الطيب".

 

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