"الوفد" يرد على استخدام صورة سعد زغلول لـ"قرطاس طعمية"

الأحد، 27-09-2020
12:38 م
إيمان هاني
رد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد
، على إعلان لسعد زغلول
يحمل "قرطاسًا" للطعمية،
قائلاً: "الزعيم سعد زغلول
هو الزعيم الأول للشعب المصري، ولن يتكرر".
وأضاف الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي
وائل الإبراشي
، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى
": "الحزب كان سيقوم بإعداد إنذار ضد المطعم، الذي قام بهذا الإعلان، ولكن
بعد اعتذار المطعم، سنكتفي بهذا الاعتذار، ولن يتم تقديم أي شكوى قانونية".
وتابع: "لازم نحترم الرموز ولا نجعل السعي وراء الربح المادي ينسينا
التاريخ ونعبث برجاله، لكننا نحترم ثقافة الاعتذار ونقبلها لأنها من عادات الشعب
المصري المعروف بأصله الطيب".