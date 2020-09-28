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الوزراء يكشف سبب وقف البناء

وزير المالية
البناء
 
الإثنين، 28-09-2020 08:44 م أحمد سالم
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  قرار وقف البناء كان لتصحيح إعادة تخطيط الدولة وفق أسس علمية وتلافي أخطاء عقود.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "اعتبارا من الغد سيسمح لكل صاحب رخصة سارية استكمال البناء والتشطيبات حتى الدور الرابع بما ينشط سوق العمالة والبناء".

وتابع نادر سعد "أيام قليلة ويتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء والتي بإعلانها تعاد حركة البناء بشكل كامل".

وأكد نادر سعد "عودة البناء ستؤدي إلى نشاط كبير في سوق الإنشاءات".

وقال "قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن المصري وأي قانون تصدره الحكومة يستهدف مصالح المواطنين"، مضيفا "لدينا مبدأ المرونة في التعامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء للتسهيل على المواطنين".
 

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