«النيابة والبرلمان».. سلمى الشيمي تثير ضجة بجلسة تصوير جريئة

الإثنين، 30-11-2020
01:30 م
المصريون
أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي
، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد
نشرها جلسة تصوير
وصفها الجميع بالجريئة، من امام هرم سقارة ومنطقة الآثار
بالجيزة.
واستدعت ردود الأفعال تحرك أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وتقديم بلاغ
للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة، بينما دخل برلمانيون على خط الأزمة.
وفي التفاصيل، فإنه عقب الانتشار السريع لـ "الفوتو سيشن" بمنطقة
الهرم
المدرج في سقارة، كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري،
بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة و تفاصيلها، حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع
لقوانين وشروط وزارة السياحة والاثار.
وثمن النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى وزيري،
بتحويل موضوع عارضة الأزياء التي التقطت
صورا مثيرة ومزعجة فى منطقة سقارة إلى
النيابة
، للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن قصر وتسبب فى حدوث ذلك.
هذا بالإضافة إلى تأكيده أنه عندما يتقدم أحد بطلب للتصوير داخل المنطقة
يجب أن يتم الاطلاع على جميع جوانب الموضوع، من حيث مكان التصوير والملابس التي
سيتم ارتداؤها خلال جلسة التصوير.
وطالب " الشريف " في بيان أصدره، الاثنين، باتخاذ جميع الإجراءات
والتدابير من الأجهزة المختصة حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال التي تسيء للآثار
المصرية في المستقبل، متسائلا: كيف وصلت عارضة الأزياء الى منطقة آثار سقارة
لالتقاط مثل هذه الصور؟
كما طالب النائب أحمد حلمي الشريف بتوقيع أشد العقوبات ضد مرتكبة هذه
الواقعة وضد كل تسببوا فيها، مؤكدًا ضرورة وضع خطة مستقبلية تضمن عدم تكرار مثل
هذه الوقائع الخطيرة.
وكانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لعارضة أزياء
داخل منطقة آثار سقارة، التي أثارت غضب العديد من النشطاء، التي قامت بعمل
"فوتوسيشن" داخل المنطقة الأثرية.