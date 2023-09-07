النيابة عن طالب الثانوي وفتاة الإعدادية: جثم على ظهرها وفض غشاء بكارتها

ارشيفية





أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية طالب بمدرسة مصطفي كامل الثانوية التجارية للجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة بعين شمس في شقة أبوه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصبية بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها وذلك بخلوتهما بمكان إستأنساة وأمناة عن أعين الآخرين فسعي بيديه لـثيابها فحسرها عنها ثم أرقدها بوجهها على فراش تخيرة لفعلته أعقب ذلك حسر ثيابه عن جسده وجثم على ظهرها وقام بإيلاج كامل فاضاً غشاء بكارتها فتمكن منها أتى فعلته حتى أفرغ خارجها.