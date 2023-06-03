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النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

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السبت، 03-06-2023 03:43 م نسمه عبد الوهاب
كشفت النيابة العامة عن مفاجأة كبيرة بالتحقيقات في واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة سألت النيابة العامة مديرَ الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة فشهد بأن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرًا بمخالفتها في فبراير الماضي، وقدم صورة من ملفها.

تلقت النيابة العامة إخطارًا أمسِ الأولَ من يونيو الجاري بانهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر تحديدًا أعلى عزبة أبو حشيش اتجاه ميدان التحرير نتيجة اعوجاج قاعدتها الحديدية تأثرًا بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مما أدى إلى سقوطها على سيارتينِ ودراجة آلية وغلق الطريق بالاتجاهين وكسر عواميد للإنارة، وإصابة أربعة أشخاص ووفاة شخص واحد؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 انتقلت لمعاينة محل الحادث، ومناظرة جثمان المتوفَّى، وسؤال المصابينَ.
وعليه أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة الأرض الكائن بها الإعلان محل الواقعة، والاطلاع على ملف تراخيص اللافتة المنهارة وفحصه وبيان مدى سريانه أو انتهائه، وفي الحالة الأولى بيان مدى الالتزام بأعمال الصيانة بها والمسئول عنها ومدى إجرائها وفق المعايير المحددة بمعرفة جهة الإدارة، وفي حالة انتهائه بيان المتسبب عن بقاء اللافتة بعد انتهاء ترخيصها لتحديد المسئول عن الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله، كما استدعت النيابة العامة مسئولي الوكالة مالكة اللافتة لسؤالهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

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