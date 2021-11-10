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النيابة تقرر حبس فنانة كويتية ظهرت في مقطع إباحي

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الأربعاء، 10-11-2021 04:01 م
قررت النيابة العامة في دولة الكويت اليوم الأربعاء، حبس فاشينيستا وممثلة شهيرة وصديقها، بسبب مقطع مخلّ لهما. بحسب صحف كويتية.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الفاشينيستا الكويتية “ب. ب” وصديقها – الذي لم يتم الكشف عن هويته– بعد انتشار مقطع فيديو إباحي لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت أعلنت الشرطة الكويتية القبض على مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة باسم "بيبي بوشهري"، على إثر اتشار فيديو مخل بالآداب لها على "تويتر" و "سناب شات".
وأثار الفيديو جدل واسع بين رواد السوشيال ميديا وطالبوا بالقبض عليها بسبب سلوكها الجريء وعدم تقديم محتوى مناسب للمجتمع .
وكانت بيبي بو شهري تظهر في المقطع وتقوم بأفعال غير أخلاقية وغير مناسبة للنشر، الأمر الذي أثار غضبا عارما على السوشيال ميديا في الكويت.
تعتبر الفاشينيستا بيبي عبد المحسن من أكثر الفتيات المشهورات في دولة الكويت، وهي معروفة بنشرها فيديوهاتها على انستجرام وصور لها وهي ترتدي الأزياء الجريئة وتضع مستحضرات تجميلية عديدة كما أنها كانت قد قامت بعمليات تجميلية عدة قبل فترة منها نفخ فيلر وبوتوكس والعديد من العمليات الأخرى.
 

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