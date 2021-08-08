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النيابة تقرر إخلاء سبيل حسن شاكوش (التفاصيل كاملة)

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حسن شاكوش
Native
الأحد، 08-08-2021 10:42 ص

قررت نيابة العلمين، إخلاء سبيل المطرب الشعبي، حسن شاكوش، وذلك بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه بسبب قيادة سيارة دون لوحات معدنية أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي.
وأكد شاكوش أمام النيابة العامة أن السيارة ملك له وليس لديه الآن مستندات تفيد بملكيته، فقررت النيابة حجز السيارة وطالبت المباحث جمع التحريات حول ملكية المطرب للسيارة من عدمه، كما قررت النيابة إخلاء سبيله بعد ساعات من القبض عليه.
وكانت الأجهزة الأمنية فوجئت مساء الخميس الماضي بسيارة لاند روفر بيضاء اللون، دون لوحات معدنية أثناء دخولها من بوابة مارينا 6، وبالفحص تبين أن قائد السيارة المطرب الشعبي "شاكوش" وعندما طلب ضابط المرور من قائد السيارة الاطلاع على التراخيص، رد شاكوش قائلا إن السيارة جديدة بدون أوراق، فتم تحرير محضر والتحفظ عليه وعرضه على النيابة العامة، التي قررت أخيرا إخلاء سبيله.
من قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، إن بعض مطربي المهرجانات أساؤوا إلى الفن والقيم والتقاليد المصرية، إضافة إلى عدم احترامهم القانون، عقب القبض على فنان المهرجانات حسن شاكوش، وتوقيفه من قِبل رجال الشرطة؛ بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية بالمخالفة لقانون المرور.
وأشاد راضي، في بيان له ، بنجاح الأجهزة الأمنية في القبض على فنان المهرجانات حسن شاكوش، عقب توقيفه من قِبل رجال الشرطة؛ بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية بالمخالفة لقانون المرور، داخل منتجع في الساحل الشمالي، وتم إحالته إلى نيابة العلمين ومقرها بنيابات برج العرب، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم على مخالفة حسن شاكوش الصارخة لقانون المرور.

وتابع النائب بأن كبار الفنانين والمطربين والممثلين وجميع نجوم الرياضة والفن والثقافة يجب أن يكونوا قدوة في الالتزام بالقيم والتقاليد المصرية العريقة واحترام القانون وتطبيقه على أنفسهم وعدم مخالفته تحت أي مبرر.
 

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