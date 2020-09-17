النيابة تصدم «أحمد حسن وزينب» بقرارها

الخميس، 17-09-2020
03:13 م
محمد فضل
أصدرت النيابة
العامة قرار
ها بحبس
اليوتيوبر أحمد حسن
وزوجته زينب
٤ أيام
على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة ترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر
"يوتيوب".
وأنكر أحمد حسن
وزينب
جميع الاتهامات الموجه لهما، مؤكدين أن التصوير كان
من أجل عمل ذكريات لهم وليس تحقيق أي أرباح، وفور صدور القرار
حلت الصدمة على
"حسن وزينب
".
فيما تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة لهما من داخل
القسم، قبل التحقيق معهما، والتي يظهر فيها أحمد حسن
وزوجته زينب
رفقة محاميهما.
وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في
بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن
وزوجته بتهمة تعريض حياة
طفلتهما للخطر.
وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن
وزوجته أرهبا ابنتهما الصغيرة،
وإنهما يستغلانها في التربح من روائها بنشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرة إلى أنها
ليست المرة الأولى التي يعرضان فيها حياة طفلتهما للخطر، ولكن هناك بلاغ آخر تقدم
به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن
وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما
للخطر في فيديو آخر.
وكان رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من ضبط المتهمين بناءً على إذن من
النيابة
بعد تقديم المجلس القومى للأمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن
وزوجته بنشر
فيديوهات واستغلال طفلتهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بدائرة قسم
البساتين.