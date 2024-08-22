النيابة تستمع لطبيب مستشفى عين شمس ومحمد فؤاد يتخلف عن الحضور





استمعت جهات التحقيق لأقوال شقيق المطرب محمد فؤاد ومدير أعماله في واقعة اتهامه بالتعدي على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.

ووصل شقيق المطرب ووكيل أعماله إلى مقر النيابة بمحكمة زينهم مساء أمس؛ للاطلاع على المحضر المحرر ضد الفنان بسبب التعدي على طبيب مساعد بمستشفى عين شمس التخصصي.

ولم يحضر الفنان محمد فؤاد أمام النيابة، إذ أصدرت قرارا باستدعائه أمامها لسماع أقواله في المشاجرة التي نشبت بينه وبين طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

أقوال الطبيب في واقعة تعدي محمد فؤاد عليه

استمعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية لأقوال طبيب مستشفى عين شمس الذي اتهم المطرب محمد فؤاد بالتعدي عليه.

وأكد الطبيب، خلال تحقيقات النيابة، أنه في أثناء مباشرة عمله داخل مستشفى عين شمس التخصصي، حضر محمد فؤاد بصحبة شقيقه المريض إلى غرفة الطوارئ، وتم عمل رسم قلب له في مدة قليلة.

وأوضح أنه كان يستعجل الاستشاري المسؤول عن الحالة للاطمئنان على حالة المريض، لكنه فوجئ برد فعل الفنان محمد فؤاد عندما تعدى عليه بالضرب، ووجه إليه ألفاظًا خادشة للحياء، ولا يعلم سبب لجوئه لهذا الأمر.

الفنان المصري محمد فؤاد

وبعد الاستماع إلى أقوال الطبيب، قررت النيابة العامة، استدعاء محمد فؤاد، لسماع أقواله ومناقشته في الواقعة، وكان من المقرر الاستماع إلى أقوال الفنان ظهر أمس الأربعاء.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد أدوار المتهمين في المشاجرة، و تم التحفظ على مقاطع مصورة بالهواتف وأخرى لكاميرات المراقبة بالمستشفى.

وكشفت تحريات المباحث في واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي، أن سبب المشاجرة هو تأخر الطبيب عن إجراء الكشف الطبي على شقيقه.

وأضافت التحريات أن شقيق محمد فؤاد كان يعاني آلامًا في الصدر وتوجه للمستشفى، لكن الطبيب كان موجودا في المستشفى، وتأخر في الكشف عليه، فنشبت مشاجرة بين فؤاد والمرافقين له وبين الطبيب.

ووفقا للتحريات، تعدي الفنان محمد فؤاد على الطبيب بالسب والضرب دون وقوع إصابات، ما دفع الطبيب المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ مباشرة التحقيقات بالنيابة العامة.