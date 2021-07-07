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النيابة ترفض إخلاء سبيل الإعلامية رانيا صفوت في قضية القتل

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رانيا صفوت
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الأربعاء، 07-07-2021 07:26 م

رفضت النيابة العامة، إخلاء سبيل المذيعة رانيا صفوت بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وباقي المتهمين بكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بقتل وخطف زوج شقيقة المذيعة.
وأمر قاضي المعارضات، في محكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس المذيعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد جريمة قتل زوج شقيقتها طعنا بسلاح أبيض، انتقاماً منه لإبلاغه عن زوجها المتهرب من دفع ديون لعدد من الأشخاص.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولاً داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص به عدة طعنات متفرقة بجسده، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن الجدير بالذكر أن التحقيقات أوضحت أن وراء ارتكاب الواقعة مذيعة بالراديو شقيقة زوجة المجني عليه، وأن المتهمة قامت بقتل المجني عليه انتقاما منه لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.
 

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