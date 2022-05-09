الإثنين 09 مايو 2022
توقيت مصر 17:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن دعاء سهيل

سفكوا الدماء وهتكوا أعراضهن.. الإعدام لـ أيمن عبدالمعبود و5 آخرين

شاهد لحظة الاعتداء على وزيرة خارجية ألمانيا

تركيا تعلن اعتقال سائحة عربية بتهمة إهانة أردوغان

بعد حجزه في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين

جدل وضجة بسبب فيديو تقبيل عبدالله الرويشد لـ أحلام في مكان حساس(فيديو)

النيابة تأمر بحبس وإيداع 13 طفلًا تحرشوا بسائحتين في الهرم

وقف الشيخ "الطاروطي" عن القراءة في الإذاعة بعد خطأ "قرآن الفجر"

السعودية تعلن موعد انتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

أقامت علاقة مع "البواب" داخل الأسانسير وعندما ضبطها الجيران فعلت ما لم يتوقعه أحد

ADS
 

النيابة تأمر بحبس وإيداع 13 طفلًا تحرشوا بسائحتين في الهرم

elaosboa43596
ا
Native
Teads
الإثنين، 09-05-2022 11:24 ص
أمرت النيابة العامة بحبس وإيداع المتهمين في حادث التحرش بفتاتين أجنبيتين في منطقة الهرم.
وأمرت النيابة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة، تتراوح أعمارهم بين 13 عاما إلى 15 عاما، على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي في مطلع شهر مايو الجاري يظهر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من صبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وذكرت النيابة أنها بدأت بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وورد إليها محضر أكد صحة حدوث الواقعة المصورة وثبت فيه تمكن التحريات من تحديد مرتكبيها وعددهم ثلاثة عشر.

وباستجواب المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.

وبسؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين شهد بأنه كان مكلفا من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات في جولة سياحية، وأثناء ذلك اعترضهم مجموعة من الصبية يطلبون التقاط صور معهما، وتحرشوا بهما لفظا وفعلا، فقام بتصوير الأمر.

وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على اثنين منهم فقط، ولم يسند للباقين أي فعل في حقهم، وبسؤال المرشد السياحي القائم على نشر المقطع شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتج عنه تداوله.
وكان قرار النيابة العامة بحبس المتهمين وإيداعهم قد صدر لحين التأكد من مدى ظهورهم بالمقطع المصور الذي سجل الواقعة، وذلك من خلال تكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء مضاهاة القياسات البيومترية الخاصة بالمتهمين مع من ظهروا بالمقطع، ومن ثم إعادة النظر في أمر حريتهم.
وأكدت النيابة العامة أنه جار استكمال التحقيقات.

 

إقرأ ايضا

05b5c001-7731-4b54-9510-ab08d61132b9

قرار جديد من المحكمة بشأن دعاء سهيل

4538917961651934438

سفكوا الدماء وهتكوا أعراضهن.. الإعدام لـ أيمن عبدالمعبود و5 آخرين

Capture

جدل وضجة بسبب فيديو تقبيل عبدالله الرويشد لـ أحلام في مكان حساس(فيديو)

أخبار متعلقة

202111141221552155

العثور على جثة فنان داخل شقته بمنطقة الهرم في حالة تعفن