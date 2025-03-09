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النيابة العامة: لم نوجه إلى سوزي الأردنية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية

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الأحد، 09-03-2025 01:11 م

 

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل البلوجر "سوزى الأردنية" في القضية رقم 1480 لسنة 2025 إدارى المطرية، بشأن اتهامها نشر أخبار كاذبة.

وواجهت النيابة العامة، سوزى الأردنية بالمقطع الفيديو المتداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"تيك توك"، والتي ظهرت فيه وهي تبث محتوى إعلاني يتضمن إساءة لإحدى شركات العمالة المصرية بالخارج، دون أن توجه لها أي اتهامات بشأن انضمامها لجماعة إرهابية.

 

وقالت النيابة العامة في بيانها، أنها تلقت بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

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