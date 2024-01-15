الإثنين 15 يناير 2024
توقيت مصر 16:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتخطى الرقم القياسي بالسوق السواء.. وهذا السعر العادل له

فتاة تعقد قرانها داخل المؤسسة العقابية بدبي

تركيا تعتقل لاعبًا إسرائيليًا

فضيحة طبيب التجميل.. عاشر شقيقة زوجته ابنة الـ 15 عامًا عدة مرات

علاء مبارك يسخر من تصريحات رئيس الوزراء.. ماذا قال؟

زوجة تقطع زوجها 40 قطعة رفقة عشيقها في مدينة بدر

النيابة العامة عن ذابح شقيقته: أسوأ من الوحوش أنفسهم

أنا معترف .. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة

"عيب عليكم".. أحمد موسى يوجه رسالة محرجة لـ محمد صلاح

إبرهيم سعيد: أكبر خطأ لـ فيتوريا إنه شارك هذا اللاعب

النيابة العامة عن ذابح شقيقته: أسوأ من الوحوش أنفسهم

download (3)
الضحية
الإثنين، 15-01-2024 02:18 ص

 

ألقت النيابة العامة مرافعةً، وصفت بشاعة الجريمة التي أقدم عليها مصري تجاه شقيقته العروس قبل زفافها، قائلة: "إنها جريمة لا تقدم عليها الدواب".

 

وقالت النيابة العامة: "أبشع جريمة عرفتها الإنسانية، حيث تم تجريد المتهم من كل مشاعر الإنسانية والاعتداء عليهم بطريقة وحشية، لكنه أسوأ من الوحوش أنفسهم".

 

وذكر ممثل النيابة:"قلبه حجر لم يلن لأخته، وأعد عدته ودرس فريسته وعاين محل الواقعة مرارا وتكرارا، ولم يكن لها في قلبه أي معنى من معاني الأخؤة، فلقد ظن أنه يملكها ويملك السيطرة عليها وتقييم سلوكها، فتصدى له والدهما..فغرق المتهم في غرام نفسه وعواطف شريرة تنبع من الكراهية وخطط ونفذ جريمته".

 

الجدير بالذكر أن شاب ذبح شقيقته أمام منزل أسرته ببورسعيد اعتراضا على خطبتها لأحد الأشخاص دون موافقته وذلك بعد أن جاء من محافظة القاهرة بعد غياب طال لمدة عامين.

إقرأ ايضا

65a3e3ed42360459bc38cabb

فتاة تعقد قرانها داخل المؤسسة العقابية بدبي

download

فضيحة طبيب التجميل.. عاشر شقيقة زوجته ابنة الـ 15 عامًا عدة مرات

2023_4_23_21_55_58_710

علاء مبارك يسخر من تصريحات رئيس الوزراء.. ماذا قال؟

أخبار متعلقة

IMG-20240104-WA0035

"ضربوني بالسكينة وقفزوا".. مفاجأة بشأن انتحار شقيقتين من الطابق التاسع