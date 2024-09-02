النيابة العامة تكشف ما حدث وتأمر بحبس إسرائيليين في واقعة فندق طابا





أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين إسرائيليين في وقائع الاعتداء بالضرب على 3 عمال بفندق في طابا، وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف.

تلقت النيابة العامة، إخطارا يوم الجمعة 30 أغسطس الماضي، بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين متهميْن إسرائيليَّيْن، و3 من العاملين بالفندق، على إثرها استعرض المتهمان القوة والعنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب؛ مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية.

واستمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.