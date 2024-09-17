الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
توقيت مصر 10:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد إيقاف برنامجه.. أحمد شوبير يعود من جديد

النيابة العامة تقرر إحالة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية

بعد إخلاء سبيله.. مفاجأة بشأن مشاركة أحمد فتوح في مباراة السوبر

بعد قرار المركزي اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم رسمياً

فيديز يهز السعودية.. ماذا فعل رجل مع امرأة داخل محطة وقود؟

مارس معها الجنس 3 أسابيع.. التحريات تفجر مفاجأة في واقعة فتاة المطرية

190 سم.. تركي آل الشيخ يطلب شاباً مصرياً للعمل بمقابل خرافي

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية

لماذا لم ترتفع عملة البيتكوين بعد حدث التنصيف؟

النيابة العامة تقرر إحالة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية

2024_9_10_23_2_0_257
ا
الثلاثاء، 17-09-2024 09:49 ص

 

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

 

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

 

وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

إقرأ ايضا

تان

مارس معها الجنس 3 أسابيع.. التحريات تفجر مفاجأة في واقعة فتاة المطرية

0000

190 سم.. تركي آل الشيخ يطلب شاباً مصرياً للعمل بمقابل خرافي

alrasheedmedia-6508726134783

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

أخبار متعلقة

5201616164836898سعد-الصغير-فى-السجن-(3)

قرار قضائي جديد يصدم سعد الصغير

Capture

قرار جديد من النيابة بعد حبس سعد الصغير لحيازته مخدرات