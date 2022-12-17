النقد الدولي يوافق نهائيًا على منح قرض لمصر بقيمة 3 مليار دولار

السبت، 17-12-2022
10:11 ص
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق
النقد الدولي، رسميا، الموافقة النهائية على قرض
لمصر
بقيمة 3 مليارات دولار، أمس الجمعة.
وجاءت موافقة الصندوق بعد
8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض
لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات
الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
ويضمن الاتفاق مع الصندوق
- بحسب بيان سابق له في 27 أكتوبر الماضي - مساعدته في حصول مصر
على تمويلات إضافية
بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار
من شركاء التنمية دولية وإقليميين.
وكان محمد معيط وزير المالية،
قال في تصريحات نهاية أكتوبر الماضي، بعد إعلان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي
،
أن السياسة المالية سترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات
التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وسيتم تحسين
كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.